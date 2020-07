Despierta del coma y se entera que su esposa murió Russell Owens, de 75 años, fue ingresado en marzo al Hospital Mercy junto con su esposa; ambos entraron en coma y fueron conectados a respiradores. Él, luego de casi 100 días, dice no recordar nada...

ESTADOS UNIDOS.-Un hombre originario de Oklahoma City, en Estados Unidos, despertó del coma tras 99 días inconsciente durante los cuales su esposa Judy murió por coronavirus. Un video compartido por el canal Oklahoma’s News 4 cuenta la historia de la familia.

Russell Owens, de 75 años, fue ingresado en marzo al Hospital Mercy junto con su esposa; ambos entraron en coma y fueron conectados a respiradores. Él, luego de casi 100 días, dice no recordar nada desde entonces.

Judy tenía 73 años cuando murió apenas una semana después de entrar en terapia intensiva y Russell despertó tres meses después en el que pudo haber sido el mejor día de su vida hasta que su familia le dio la triste noticia. Para ese momento ya había perdido 30 kilos a causa del coronavirus.

«Puedo decirte lo que estábamos haciendo el día antes de que me enfermara, pero después de eso está en blanco», cuenta Owens, quien tuvo que ser trasladado a un centro de rehabilitación para hacer fisioterapia y volver a caminar, ya que tenía que usar un andador porque no tenía fuerza corporal debido a los estragos del virus.

Ahora, finalmente el hombre a vuelto casa acompañado de sus hijos, aunque todavía no saben si tendrá algún daño permanente. Sin embargo, están enfocados en que este recupere su masa corporal, en medio del dolor de la pérdida de su madre.

«La gente en el hospital me dice que tuve malas noches llamando a mi esposa, ahora ciertas cosas me recuerdan a ella. Siendo un viejo, he vivido muchas cosas, pero nunca hubiera pensado que esto sucediera. Va a ser difícil por mucho tiempo, dicen que el tiempo lo cura todo, pero no lo sé», narró Russell Owens durante una entrevista.

CON INFORMACIÓN SDPNOTICIAS