Camillero se disfraza de Power Ranger en Hospital de Pemex Desde hace 5 años, Juan trabaja en este hospital que ahora es covid y nunca se imaginó vivir esta situación ni ver tanto sufrimiento en tan poco tiempo

VERACRUZ.- Él es Juan López un camillero del Hospital Regional de Minatitlán, a quien que se le ocurrió la idea de disfrazarse de Power Ranger Blanco, uno de sus héroes favoritos cuando era niño, con la finalidad de motivar a los pacientes que se encuentran internados por covid.

Juan López, camillero, dice:

«Entré y pues dije, a ver cómo me reciben los pacientes, ojalá no se asusten, pero no, fue todo lo contrario, me vieron y se empezaron a reir y eso fue lo más bonito que pude haber sentido yo, hacer reir a los pacientes, muy a pesar de que están aislados».

Desde hace 5 años, Juan trabaja en este hospital que ahora es covid y nunca se imaginó vivir esta situación ni ver tanto sufrimiento en tan poco tiempo, pero buscó la manera de mejorar el estado de ánimo de los pacientes y lo logró.

«Yo creo que sí les ayudó un poquito dentro lo que cabe, porque están solos, están con el pendiente de cómo sigue, ya se quieren ir, ya no quieren estar ahí, entonces fue una rección casi genial de que se rieron, incluso uno me dijo que que le iba a hacer, si lo iba ajusticiar o no, y eso me dio tanta risa, que le dije, no nadamás es para motivarlos, que se recuperen pronto», comenta.

Para evitar contagiarse, Juan de 25 años de edad toma las medidas necesarias, desde que entra, a las 7 de la mañana y sale a las 3 de la tarde, no come, no toma ni va al baño hasta salir…Por lo que pide a la población cuidarse para que este virus no se se siga propagando…

«Sí es verdad, yo sé que hay personas que no creen, ojalá agarren la onda, para que esto se termine, estamos en semáforo rojo, queremos bajar, no subir», finaliza.

Juan ya perdió a dos compañeros del hospital tras contagiarse de Covid, y aunque se desanima, trata de ser optimista para continuar en la primera línea de batalla contra esta pandemia.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR