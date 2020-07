Piden comercios sanciones por no usar cubrebocas El sector comercial vio con buenos ojos el regreso a la Fase 1, pero pidieron que también se castigue a la población que incumpla las medidas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El sector comercio de Tamaulipas reaccionó al nuevo decreto de Gobierno del Estado de este lunes con el que regresa la fase 1 de apertura de negocios no esenciales al 25 por ciento, y quedan pendientes las sanciones no solo a las empresas sino también a los ciudadanos irresponsables que se niegan a usar el cubrebocas y los que organizan festejos de día y de noche, actualmente hay 10 mil negocios que no han podido abrir y que se encuentran en peligro de cerrar definitivamente.

Julio Almanza Armas, Presidente de FECANACO dijo que si bien en este nuevo decreto se incluye parte de sus propuestas como la ley seca los fines de semana y la apertura con horarios restringidos, aun falta el tema de las sanciones porque se ha demostrado que no es en las empresas donde se contagian sino en reuniones y fiestas familiares, o en sus casas debido a que no respetan las normas sanitarias por lo que se insiste en la necesidad de imponer sanciones más drásticas a los ciudadanos irresponsables, las empresas ya las tienen incluyo muchas han sido cerradas por COEPRIS.

Detalló que con el nuevo decreto los negocios van abrir de lunes a domingo puestos fijos y semifijos hasta las cinco de la tarde y otros hasta la diez de la noche, y supermercados tiendas de auto servicio, sábados y domingos hasta la cinco de la tarde y no habrá venta de bebidas alcohólicas incluidos los Oxxo, y cadenas comerciales y aunque en el decreto no vienen las sanciones esperadas, nosotros vamos a pedir que se sancione a la gente que no cumpla con la norma sanitaria

Recalcó que los supermercados, tiendas de auto servicio tianguis, abrirán de 10 a 5 de la tarde, nada más que supermercados y tiendas de auto servicio no venderán alcohol los fines de semana , ahora nada más falta lo de las sanciones para la gente que no traiga el cubre bocas, que no cumpla con el doble Hoy No Circula, que salga después de las 10 de la noche que realice fiestas.

Indicó que aun están luchando porque abran otros giros como son los negocios de esparcimiento, cines y algunos negocios con video juegos, ahí podría ser con una maquina si otra no, una mesa de billar si y otra no. Alrededor de 10 mil negocios siguen cerrados en una situación muy crítica a los que no les inyectan recursos, nos les dan préstamos y esos que ya no vuelvan abrir.

Este asunto de la pandemia va tener costo político electoral finalizó.