Columnas: Reconciliación Reconciliación

Durante meses los gobernadores

de Guanajuato, Jalisco y Colima,

a través de las redes sociales se

dedicaron a denostar la actuación del

Presidente y hasta lo retaron públicamente. Pero él ‘aguantó vara’ bajo la

apreciación de que las diferencias son

parte sustantiva de la democracia. Incluso, existe la presunción de que junto

a otros de sus pares los tres mandatarios incitaron (en las últimas semanas

y tras bambalinas) un ‘movimiento

ciudadano para exigir su renuncia. Y en

éste caso, Andrés Manuel López Obrador confirmó mantener firme su oferta

de someterse al veredicto poblacional.

Las discrepancias más fuertes entre

los mandatarios estatales y el jefe

del Ejecutivo Federal, asomaron tras

aprobarse el Presupuesto de Egresos 2020 –desapareció el ramo 23

(Provisiones salariales y económicas)

cuyos recursos no eran vigilados, ni

auditados–; la creación del Instituto de

Salud para el Bienestar (Insabi) –nueve

estados no aceptaron formar parte de su

nomenclatura (entre ellas Guanajuato

y Jalisco)–; la eliminación de apoyos a

los programas asistenciales, como las

guarderías; y el manejo centralista de

recursos para el ramo educativo y de

seguridad pública.

Últimamente, por la prohibición para

desarrollar energía limpia a través de

los parques eólicos –asunto que está en

manos de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación (SCJN)–, y la propagación

del coronavirus, ya que los gobernadores están en desacuerdo con las medidas implementadas por el Sector Salud

y reclaman apoyo federal para enfrentar

la pandemia.

A raíz de eso surgió el grupo de

gobernadores inconformes con López

Obrador, integrado por 11 mandatarios

de varios partidos políticos.

Pero hubo excesos de parte de

algunos, a grado tal que al tabasqueño

en una de sus ‘mañaneras’ (junio 8) dio

un manotazo al espetar: “Es tiempo de

las definiciones. No de simulaciones.

Somos conservadores o somos liberales;

se está con quienes están por mantener

los viejos privilegios, o a favor de lograr

la democracia y los derechos del pueblo

y contra la corrupción…”

De ahí le vino una andanada por

parte de los gobernadores rebeldes

y más por reconocer (el 18 de junio),

haber ordenado la liberación de Ovidio

Guzmán (hijo de ‘El Chapo’ Joaquín

Guzmán Loera), “para evitar la muerte

de soldados, policías y ciudadanos’.

Recientemente viajó a la Unión

Americana, a entrevistarse con Donald

John Trump, pero contra lo que suponían sus detractores, el encuentro fue

cordial y de respeto mutuo, enseñando

el Presidente su mano izquierda, ya que

pese a todo pronóstico negativo en ese

encuentro dignificó a México y lo hizo

valer como país libre y soberano.

Ahí está su discurso, aunque un tanto

zalamero, que no admite lugar a dudas.

¡Y vaya que para lidiar con un personaje como Trump, es harto difícil!

De ese encuentro sus detractores

han querido desviar la atención por el

protocolo, pues en su esencia les incomoda la buena relación. En fin…

A partir de entonces López Obrador –y usted seguramente ya lo habrá

notado–, ha modificado su actuación

política. Ahora habla menos, actúa, y

con elementos contundentes les ‘aprieta

las tuercas’ a sus detractores que poco

poco van doblándose.

Y la prueba más clara son las aprehensiones de Emilio Lozoya Austin

–quien ya ’cantó’ y ofreció videos de la

corrupción en Petróleos Mexicanos–, y

de César Horacio Duarte Jáquez, cómplice de Luis Videgaray Caso, Manlio

Fabio Beltrones Rivera y Egidio Torre

Cantú, en la desviación de recursos para

financiar campañas políticas.

En fin, ésa es otra historia…

LOS ‘DOBLADOS’

El gobernador de Guanajuato, Diego

Sinhue Rodríguez Vallejo –diciembre

17 de 2019–, afirmó que no iba ni iría a

ninguna reunión de seguridad, por no

estar de acuerdo con la política federal

en esta materia.

Dijo entonces que su gobierno era

suficiente para combatir al crimen y que

no necesitaba de apoyo federal.

Respecto al tema de Salud, el mandatario rehusó adherirse al Insabi o

cualquier otro proyecto federal “porque

mi gobierno es autosuficiente”, dijo,

e, incluso, dicen que hasta financió el

‘levantamiento ciudadano’ en contra de

López Obrador.

Pero ante él reculó –en lenguaje

coloquial dio las nalgas–, al decirle

al Presidente, cara a cara (hace días),

durante la visita que el mandatario hizo

al feudo del payaso Vicente Fox Quesada: “Reconozco mi error (en materia

de seguridad), por eso mi cambio de

postura. Hay que decirlo porque usted

también lo ha señalado, es de sabios

reconocer, mi postura no le abonaba

nada a la construcción del país… (¡Vaya,

arrepentimiento!)

El mandatario, ahí, se comprometió a jalar con el Gobierno federal pa’

enmendar su política, apreciación y

relaciones con la Federación.

Es más, hasta le ofreció a López

Obrador ir diariamente a las mesas de

trabajo, incluidos sábados y domingos.

En respuesta el Presidente aceptó

la reconciliación. Dijo: “No podemos

ser autocomplacientes, regodearnos

en nuestras posturas cuando no son las

mejores en beneficio de la colectividad.

Entonces el hecho de rectificar y decir

‘no era lo más adecuado y ahora vamos

todos juntos’, es una muestra de mucha

responsabilidad”.

Tácitamente, el mandatario estatal le

pidió perdón al Presidente.

En Jalisco, por su parte, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez –uno de

los otrora mandatarios más aguerridos

contrarios a López Obrador–, sorprendió durante la visita presidencial al

arrojarse prácticamente en brazos del

jefe del Ejecutivo federal, a quien tanto

combatió, injurió, insultó, al tiempo

que lo retaba y culpaba de los hechos

violentos en Guadalajara.

De cara a André Manuel, el gobernador destacó: ”Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su Presidente… asumo

con entereza y humildad la responsabilidad de lo que yo he hecho mal.

“Usted tiene mi respeto y mi aprecio,

y sé que Jalisco contará con su Pre

sidente”, suplicando igual el perdón

presidencial.

También resaltó la inteligencia López

Obrador y su liderazgo.

En Colima el mandatario estatal (José

Ignacio Peralta Sánchez), en su perorata

solicitó un aumento en los recursos

federales que se le asignan al estado, así

como la asignación de obras importantes que impulsen desarrollo. Reclamó

el Gobernador: “Colima da mucho… y

recibe poco”.

En teoría, es cierto, pero lo recaudado en los puertos no es de interés

municipal ni estatal, sino federal –y él

debe saberlo bien–, así que restarle

influencia al sistema de aduanas en

Manzanillo, para que la controlen las

instancias hacendarias, no debe preocuparle al Gobernador de Colima, quien

también ‘las dio’.

Por cierto, en Colima el Presidente

anunció que el control de aduanas será

responsabilidad del Ejército y la Marina,

a fin de frenar la corrupción y frenar la

entrada de drogas (¿y armas?) al país.

