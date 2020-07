Halla moretón en su tobillo; resultó ser agresivo cáncer

ESTADOS UNIDOS.- Un padre que se sacudió un pequeño hematoma en el tobillo quedó devastado al saber que en realidad era un signo de cáncer. John Haywood, de 46 años, vio el moretón el verano pasado, pero asumió que accidentalmente se había golpeado o raspado la pierna.

Semanas después, sin embargo, mencionó la mancha a su dermatólogo de pasada. Después de un examen, el oficial de policía se sorprendió al descubrir que en realidad tenía sarcoma, un tipo raro de cáncer que puede afectar cualquier parte del cuerpo.

Parece que el «hematoma» que había aparecido en el tobillo de Haywood unos meses antes era en realidad el primer signo visible de que algo estaba muy mal.

(Pt 2): John Haywood, Claire's husband, is a chief inspector at Greater Manchester Police& a serving officer for over 24 years and loves his job!

In September he was diagnosed was a sarcoma on his leg then also a second cancer, lymphoma in October. pic.twitter.com/1sGDppERA4

— MOVE Charity (@MOVEcharity) July 20, 2020