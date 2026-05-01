Llega el frente frío 48 con lluvias y descenso de temperatura en Tamaulipas

Este cambio representa un alivio tras días de calor intenso, con registros elevados que impactaron la vida diaria en distintos municipios.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Por fin, este viernes 1 de mayo llega el respiro esperado: la intensa ola de calor que durante una semana sofocó a Tamaulipas y a buena parte del país comenzará a ceder con el arribo del frente frío número 48, abriendo paso a un fin de semana con lluvias, viento y un descenso marcado en las temperaturas.

De acuerdo con información de Protección Civil Tamaulipas, este nuevo sistema frontal se mantiene en vigilancia y estará acompañado por una masa de aire frío que favorecerá un cambio notable en las condiciones del tiempo, con probabilidad de tormentas, chubascos y lluvias de moderadas a fuertes.

El organismo estatal advirtió también sobre la presencia de un evento de “Norte”, que podría generar rachas de viento fuertes, principalmente en zonas costeras, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones.

Descenso térmico por regiones

Según los valores mínimos estimados para sábado y domingo, las temperaturas serán las siguientes:

* Zona Norte: entre 13 y 16 grados

* Zona Centro: entre 14 y 17 grados

* Región Cañera: entre 16 y 19 grados

* Zona Sur: entre 17 y 20 grados

* Altiplano: entre 10 y 13 grados

Este cambio representa un alivio tras días de calor intenso, con registros elevados que impactaron la vida diaria en distintos municipios.

La llegada del frente frío 48 no solo rompe la racha de altas temperaturas, sino que también traerá un ambiente más inestable, con cielos mayormente nublados y precipitaciones en varias regiones del estado.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de árboles o ramas por efecto del viento, así como cambios bruscos de temperatura, especialmente en niños y adultos mayores.

Con este nuevo sistema, Tamaulipas entra en una pausa climática que, al menos por unos días, dejará atrás el dominio del calor extremo.