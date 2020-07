Confirma JR que sigue hospitalizado por Covid El delegado federal detalló que diez días después de los primeros síntomas, su situación empeoró mucho por lo que tuvo que internarse

CIUDAD VICTORIA.-

A través de un video, el delegado de los programas federales en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, confirmó que su estado de salud se complicó con el Covid-19.

“El día 15 comencé con síntomas y dejé de trabajar y comencé a hacer cosas personales que tenía retrasadas y no descansé como debí y eso hizo que mi cuerpo se debilitara en lugar de que se fortaleciera”, expresó en sus redes sociales.

Detalló que diez días después, su situación empeoró.

“El día 26 ya después de varios días con síntomas se me complicó mucho comencé con temperaturas muy fuertes, donde ya mi cuerpo ya no estaba aguantando, y el domingo tuve mucha suerte para conseguir una cama, y fue cuando me interné”.

El funcionario federal agradeció la labor del personal médico contra un virus muy peligroso: “Yo estaba bien, solo con síntomas y de un día para otro todo se me complicó, ya gracias a Dios pasó lo peor”.