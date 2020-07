SEP prevé regreso a clases a distancia No habría motivo para no comenzar el ciclo escolar aunque sea a distancia, aseguró el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, este jueves

MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, adelantó que el ciclo escolar comenzará como se tiene previsto, aun y cuando sea a través del programa Aprende en Casa, implementado debido a la pandemia por el coronavirus.

Tras darse a conocer que el inicio del ciclo escolar de manera presencial y escalonado no se llevará a cabo el 10 de agosto, el titular recalcó que será el próximo lunes cuando se den a conocer todos los detalles durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuándo y cómo regresaremos a clases para el #CicloEscolar 2020-2021? Los invito a ver y escuchar la Conferencia de Prensa del Presidente @lopezobrador_ el próximo lunes 03 de agosto donde daremos a conocer los pormenores de este importante tema.https://t.co/YwIBIBI9cl — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 30, 2020

«Fuimos los primeros en salir y en resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde, pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sistema educativo, todo ese entusiasmo que han mostrados los maestros y maestras y todas esas ganas de aprender que hemos visto en Aprende en Casa”, explicó Moctezuma en un mensaje en redes sociales.

De igual forma desmintió que el calendario escolar sufrirá ajustes, por lo que invitó a todos los padres e interesados a ver el anuncio oficial sobre el nuevo ciclo escolar 2020-2021 el próximo lunes a las 7:00 horas.

CON INFORMACIÓN DE MEDIO TIEMPO