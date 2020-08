Sin denuncias de violencia Pese a pandemia no ha habido agresiones en hogares

PUEBLO VIEJO.- El titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer perteneciente al DIF municipal, confirmó que desde hace dos meses no han tenido registro de denuncias de agresiones en los hogares.

Gustavo Vargas Trujillo, al frente de esta dependencia manifestó que ha sido curioso que mientras que a nivel nacional se registra un panorama complicado en el aumento de casos de violencia al interior de los hogares en su caso estos han sido prácticamente mínimas en los últimos dos meses.

Sin embargo insistió en que el hecho de que no se presenten denuncias no significa qué casos de esta naturaleza no existan por ello refirió que sigan listos para atender cualquier queja y apoyar a víctimas de posibles casos.