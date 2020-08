Busca RU monitorear con satélites el sargazo en México

MÉXICO.- La Agencia Espacial del Reino Unido anunció este jueves un financiamiento de 3.4 millones de libras esterlinas para 10 proyectos internacionales de vanguardia, que buscan desarrollar soluciones a desafíos globales que afectan a países en desarrollo.

Uno de estos proyectos beneficiados, informó la embajada del Reino Unido en nuestro país, es el Satellite Sargassum Monitoring System (SASAMS), iniciativa liderada por la Universidad de Nottingham, que busca utilizar satélites para rastrear y analizar el fenómeno del sargazo, que son algas en descomposición que dañan el medio ambiente en la costa del Mar Caribe mexicano.

Today is #WorldHumanitarianDay2020.

We're announcing £3.4 million funding from our International Partnership Programme for 10 pioneering UK space projects that will tackle development problems worldwide – from human trafficking to malaria. 🛰️

Details ▶️ https://t.co/ngBza3eEJz pic.twitter.com/SPnMZ7a9Om

— UK Space Agency (@spacegovuk) August 19, 2020