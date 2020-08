Avión se impacta en edificio en Florida; hay dos muertos

El avión había despegado del Aeropuerto de Pompano Beach con dirección al Aeropuerto de Hollywood-North Perry ambos en Florida, cuando terminó impactando contra una instalación de almacenamiento público, autoridades reportan que las dos personas que se encontraban en el avión perdieron la vida.

Una testigo presencia del accidente dijo a medios locales que escuchó un fuerte sonido, se asomó y pudo observar como el avión estaba volando a baja altitud, segundo después escuchó como el motor dejó de funcionar seguido de un fuerte estallido golpe, justo cuando el avión impactó contra el edificio y después cuando cayó al suelo.

Los equipos de bomberos locales fueron advertidos del accidente y acudieron al rescate. La Administración Federal de Aviación así como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas y comenzarán con las investigaciones para poder esclarecer el accidente.

Flight radar view of this morning’s plane crash in Broward County.

The fixed wing, multi-engine plane was headed from Pompano Beach Airpark to North Perry Airport. pic.twitter.com/cnh9i406mC

— Andy Slater (@AndySlater) August 28, 2020