Amenazan tres ondas tropicales al Atlantico y Golfo de México

MÉXICO.- Tres ondas tropicales con diverso pronóstico de evolución podrían devenir en tormentas la próxima semana en áreas del Atlántico norte, el Mar Caribe y el Golfo de México, mientras este sábado la depresión tropical Omar se convirtió en un “remanente bajo” mar adentro en el Atlántico.

A las 17:00 h local el remanente Omar, que se formó como tormenta tropical el pasado martes cerca de la costa de Carolina del Norte (EE.UU.) y nunca tocó tierra, fue hallado a 985 km al noreste de Bermudas.

Post-Tropical Cyclone #Omar Advisory 21: Omar is Now a Remnant Low. This is the Last Nhc Advisory. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 5, 2020