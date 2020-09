Corto, pero violento sismo sacude el área de Los Ángeles

LOS ÁNGELAS.- Un sismo reportado de manera preliminar en 4.8 grados sacudió al área de Los Ángeles a las 11:38 pm del viernes. El movimiento fue relativamente breve, pero con suficiente potencia para inquietar a muchos residentes.

El epicentro primeramente fue ubicado a una milla al noreste de San Gabriel, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles. El sismo, que en otros reportes fue registrado en 4.6 grados, se sintió como si la región hubiese sido agitada de arriba para abajo.

M4.8 #earthquake 9mi E of #LosAngeles, CA at 11:38pm. 1mi NE of South San Gabriel, Cal… — https://t.co/pNGArXT1wc pic.twitter.com/BMyS0qYB2q

— LA Earthquakes (@LA_Earthquakes) September 19, 2020