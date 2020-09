México, paraíso mundial de los pedófilos: Vazquez Mota

ZACATECAS.- A México ingresan al año y delinquen en la impunidad 600 mil pederastas y depredadores sexuales provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes producen pornografía y turismo sexual infantil en perjuicio de la infancia de nuestro país, alertó la senadora Josefina Vázquez Mota, y subrayó: “México es el paraíso mundial de los pedófilos”.

La panista añadió: “En nuestro país 5 millones de niñas y niños son víctimas de pornografía infantil y turismo sexual; es tiempo de romper el silencio y que nuestros niños y niñas vivan sin miedo y salgan de los millones de infiernos en los que viven. Nuestro número de víctimas de este delito equivale al total de la población de Uruguay”.

Las ciudades donde se presentan con mayor incidencia estos delitos contra la niñez, de acuerdo con End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), son: Playa del Carmen, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta, Chetumal, Nuevo Laredo, Matamoros, Los Cabos y los estados de Tlaxcala y Coahuila.

“Hay un caso extremo que se da en la ciudad de Teolocholco, donde a pesar de que hay una población de sólo 22 mil habitantes con una extensión territorial semejante al Estadio Azteca, las autoridades han dado permiso para que operen 19 moteles, 11 hoteles y tres auto hoteles en un espacio territorial que no tiene vocación turística”, alertó la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República.

Ese municipio, dijo, se ubica en lo que se conoce como el “corredor de explotación sexual de Tlaxcala”.

La excandidata presidencial panista encabezó, junto con la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), el foro “Pornografía Infantil y Turismo sexual Infantil en México, una triste Realidad”, organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara Alta.