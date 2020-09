Muere ‘Noviko’ el ‘gato largo leyenda de los memes

MÉXICO.- Conocido como el “gato largo” de los memes, “Nobiko” es uno de los felinos más reconocibles en Internet, al ser el protagonista del popular meme de los años 2000, cuya fama es comparable a la de la gruñona Grumpy Cat falleció este domingo a los 18 años en Japón.

Have a smooth trip over the rainbow bridge🙏🏻@miyabi_2222https://t.co/5jUKTZ7AJt

— 9GAG (@9GAG) September 20, 2020