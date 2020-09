VIOLENCIA POLÍTICA

Mucho se habla de erradicar la violencia política contra la mujer, es un tema en el que ya se ha legislado y hay avances importantes.

En la lucha por lograr que las mujeres avancemos, hay nombres de grandes tamaulipecas, pero hoy no las vamos a nombrar, de momento el tema lo enfocaremos desde otro ángulo.

Lo enfocaremos, desde el punto de vista que asume; que la peor enemiga de la mujer, es otra mujer.

A qué viene el tema? Se preguntará usted…

Todos sabemos que las medidas afirmativas para impulsar el desarrollo, empoderamiento, fuerza o figura de la mujer, tiene como objetivo quitar el yugo del hombre que por generaciones ha tenido sobre las mujeres.

Pese a que son mujeres quienes han impulsado el avance de las mujeres, hay algunas que son unas ingratas.

Hoy nos vamos a enfocar al caso de las priistas, que dieron de que hablar este fin de semana.

Resulta que como la tamaulipeca Monserrat Arcos es la que manda en el Organismo Nacional de Mujeres -a nivel nacional en el PRI-, tiene todo el derecho de hacer los cambios que se le antojen en las entidades federativas. Pero también la ex diputada federal, debe saber que hay formas, que su partido o lo que queda de él, tiene estatutos, normas y tiempos.

Pero además si la dirigente nacional de las mujeres, tuviera educación y un mínimo de respeto por sus compañeras, no hubiera hecho lo que hizo en su tierra y a sus mujeres.

Y qué hizo?

Pues desconocer sin decir agua va a Copitzi Hernández García como dirigente en el estado del ONMPRI, para entregar la estafeta a Doña Ofelia Garza Pineda.

Copitzi, utilizó su cuenta social de Facebook, para subir un video anunciando que fue precisamente en redes sociales que se enteró de su destitución como titular del ONMPRI.

En su mensaje, dice, “a través de las redes sociales me acabo de dar cuenta, que a partir de este momento he dejado de ser la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres aquí en Tamaulipas”.

Dijo que es lamentable lo que paso, dijo tener sentimientos encontrados, dijo sentirse triste porque no le gusta terminar sus encomiendas de manera abrupta y su nombramiento tenia aun vigencia como de dos años.

Sin embargo por lo que calificó como una decisión unilateral y fuera de todo contexto de lo que viene trabajando el tricolor en el terruño.

Por orden de Monserrat Arcos, sale del organismo; pese a ello, dijo estar feliz, por el aprendizaje obtenido y por la gente que conoció en ese espacio y en su trayecto priista.

Por ese aprendizaje, agradeció a las grandes mujeres del PRI, a sus maestras; como Lupita Flores, Paloma Guillen, Amira, Aida Zulema, Olga Garza y María Esther.

La también ex diputada local mostró nivel, al decir que le desea éxito a quien ahora asume el cargo y se ofreció a sumar trabajo desde Río Bravo. Quitar a una mujer de su cargo político, sin decir ¡agua va! Es violencia política, no tiene otro nombre.

Esa violencia se concretó con un simple comentario, en su cuenta de Facebook, Monse Arcos, dio la estocada a Copitzi, solo dos párrafos.

“Con mucho Gusto le doy la bienvenida a Ofelia Garza como nueva dirigente del ONMPRI Tamaulipas, Estoy segura que hará un buen trabajo por las mujeres…

Agradezco a Copitzi Hernández García su trabajo incansable y compromiso en favor de nuestras paisanas”.

También en su red social, Ofelia Garza Pineda, dijo, “Me siento muy orgullosa de recibir por parte de nuestra amiga presidenta… Monse Arcos el nombramiento… lo cual me da la oportunidad de seguir haciendo equipo con las mujeres priistas de nuestro Estado…

Aquí Doña Ofelia, ni siquiera mencionó a su antecesora.

Pero bueno como bien dice Copitzi en su video, “a fuerza ni los zapatos entran”.

En fin veremos que tanto logra la nueva dirigente al frente de las mujeres tricolores tamaulipecas.

Peeerooooo, por lo pronto le recuerdo que las expresiones hacia Copitzi en diversas opiniones públicas cuando fue Diputada local, eran en el sentido de que parecía la única priista en el Congreso, por encima de su coordinador y de su ex dirigente estatal.

Es decir, la califican de ser priista de hueso tricolor, mas colorado que verde, luchona y entregada al partido, una oposición real pues.

De Ofelia…???

Lo último, si mal no recuerdo… porque además de sus asuntos personales muy públicos; poco sale de su trabajo en medios, fue su entrega total hacia el partido en el poder en la última campaña en la que participó como candidata.

