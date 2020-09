‘La Chilindrina’ revela cuánto ganaba en ‘El Chavo del 8’

El Chavo del Ocho es una serie de televisión mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños que tras su estreno en febrero de 1973 cautivó no sólo al público mexicano, sino al de gran parte de Latinoamérica y otros lugares del mundo; sin embargo, algunos de los protagonistas tuvieron desacuerdos con los ingresos que percibieron y a casi cinco décadas del estreno María Antonieta de las Nieves reveló cuánto dinero recibió por interpretar a su personaje de La Chilindrina.

En una entrevista para Un nuevo día, María Antonieta de las Nieves habló sobre los rumores de que tras la muerte de su esposo se encontraba en crisis financiera, por lo que aclaró que aunque no tiene grandes ingresos, no está en la ruina como varios medios de comunicación lo han difundido, pero sorprendió al público al revelar cuánto es lo que ganó por interpretar a La Chilindrina, uno de los personaje icónicos de la televisión mexicana.

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado. Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada (transmisión en televisión), a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. O sea que, si yo gané mil pesos o mil 500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica, no es nada”, expresó.

Durante la entrevista, María Antonieta de las Nieves también habló sobre el enfrentamiento que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, mismo que los llevó a los juzgados durante varios años y explicó la razón por la que se distanció del creador.

“Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer El Chavo y yo no quería cambiar el personaje de la Chilindrina por el de Marujita, digo a Marujita… la gente no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada. Al hacer el piloto (de su propio programa) yo le dije a Chespirito: ‘Míralo, aquí está mi piloto ¿verdad que no se parece a El Chavo, es una cosa distinta, pero con La Chilindrina, ¿Lo puedo hacer?’”, expresó.

La actriz aseguró que Chespirito propuso a alguien para producir el programa de María Antonieta de las Nieves, pero nunca salió al aire por sus propias órdenes.

“Chespirito dijo que ninguno de sus actores iba a hacer otro programa con sus personajes, le dije: ‘Este no es su personaje, es mi personaje, porque yo lo hice antes de trabajar contigo. Yo ya lo había registrado”, contó la actriz.​

CON INFORMACIÓN DE REVISTA FAMA