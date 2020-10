Bebé de 10 meses muere luego de ser abusada por su padre

El pasado fin de semana, la policía de Lower Providence Township, en el condado de Montgomery, en Alabama, atendió la llamada de emergencia de una familia cuya bebé de tan solo 10 meses llamada Zara Scruggs no presentaba signos vitales.

Su padre, Austin Stevens, llamó al 911 para pedir ayuda luego de que su hija no respondía. Los paramédicos decidieron trasladarla a un hospital, en donde los doctores no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Las autoridades decidieron investigar la repentina muerte de esta pequeña, la cual no tenía alguna enfermedad previa, descubriendo en la autopsia que le practicaron un verdadero horror: la bebé había sido violada.

La policía registró la casa de la familia de Zara, así como sus pertenencias personales y fue así como descubrieron que Austin, una hora antes de hacer la llamada al 911, buscó en Google escalofriantes términos como: “Si el bebé deja de respirar”, “¿Qué pasa si no escuchas el corazón o los latidos del bebé”, “Mi bebé no respira” y ” ¿Cómo saber si un bebé está muerto?”.

“Este caso es profundamente inquietante. Es difícil imaginar que la muerte de esta niña sea más traumática: la agresión sexual a un bebé, seguida de la inacción del padre para salvar su vida, la llevó a la muerte”, dijo el fiscal del distrito de Montgomery, Kevin R. Steele.

@MontcopaDA says 29 year old Austin Stevens raped and assaulted his 10 month old daughter over the weekend. Court records reveal when she stopped breathing, he googled “how do you know if a baby is dead” before calling 911 an hour later @6abc pic.twitter.com/7QhACAFKLU

— Christie Ileto (@Christie_Ileto) October 6, 2020