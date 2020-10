Donan prótesis mamarias a sobrevivientes de cáncer de mama

TAMPICO.- María Cristina Villasana Muro fue una de las 3 mujeres que recibieron una prótesis mamaria por parte de la fundación EduCáncer.

A tres años de haber sido diagnosticada con cáncer de mama y después sometida una mastectomía María Cristina mostró su entusiasmo tras la donación de esta prótesis mamaria que tiene un costo estimado de un uno 6,000 pesos y que ni ella ni su familia podían para pagar.

“A mi no me dolía nada, solo me empezó a crecer, me creció 5 centímetros y de ahí decidí ir al doctor y me dijeron que era cáncer de mama” relató al brindar su testimonio .

También recibieron esta prótesis Martha Aurora Montalvo Rivera, quien con la voz quebrada agradeció la donación de la prótesis además de María Elena Rivera Estrada quien esperó 10 años para recibir su prótesis.

Odette Ortiz Melhem fundadora de la asociación, señaló que hay mujeres que deben de esperar hasta 10 años para recibir una prótesis mamaria.

“Se han beneficiado más de 350 personas y ayer se fueron 50 prótesis de mama para el DIF Sonora” dijo

“ Queremos invitar a las empresas para que participen porque somos una donataria autorizadas y podemos dar un recibo 100% deducible de impuestos” dijo

Explicó que como asociación están dando un kit integral completo que lleva el estuche bio degradable, forro, el brasier y la prótesis.

“Es una prótesis de silicona médica, suave palpable al tacto, haciendo sentir a la mujer cómoda y mejorando su calidad de vida , refirió.

Ortiz Melhem explicó que toda mujer que se somete a una cirugía de este tipo, también debe estar en revisión por cinco años tomando un medicamento para decir que es una sobreviviente de cáncer de mama y por lo tanto no todas tienen acceso a comprar una.

“ Queremos que los hospitales y los centros de salud tenga la prótesis Edu Cáncer y que cuando una mujer llegue y sea diagnosticada y la atienda el médico también le proporcionen su prótesis “ dijo

Actualmente, explicó tienen siete empresas que apoyan, pero invitan a las empresas del sur de Tamaulipas, a que se sumen a este acto voluntario para poder seguir elaborando estas prótesis de mama uso externo para toda la mujer tamaulipeca que ha sido diagnosticada con cáncer de mama.

Indicó que son jóvenes estudiantes del Tec Milenio Campus Reynosa , los que están a cargo del diseño de estas prótesis.

Por Silvia Mejía Elías