Guardia de seguridad asesina a manifestante en Denver

DENVER.- Matthew Robert Doloff, guardia de seguridad arrestado por matar de un disparo a Lee Keltner durante un mitin efectuado el sábado por la tarde en el parque Civic Center de Denver, reconoció que le disparó a su víctima porque este le propinó una bofetada.

En una secuencia extendida de los eventos sucedidos en Denver dada a conocer por la Policía de Denver, se puede observar que la víctima retrocedió y no tuvo una oportunidad para defenderse de Robert Dolloff, de 30 años.

Extended sequence of events in Denver. The victim backed off. He never stood a chance. pic.twitter.com/4HSSYQ1wrx

— Ian Miles Cheong (@stillgray) October 12, 2020