Falso sacerdote realiza misas en Altamira, norte de Tampico y Pueblo Viejo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un falso sacerdote continúa oficiando misas así como bodas, bautizos y primeras comuniones en diversos sectores del municipio de Altamira por las que cobra de 2,000 hasta 5000 pesos.

La Iglesia Católica alertó a la población sobre esta pseudo sacerdote que se llama Felipe León Parra, que prácticamente está estafando a los fieles .

Así lo dio a conocer el vicario de la parroquia de San José Obrero, ubicada en en el sector Miramar del municipio de Altamira Oscar López Navarro, quien señaló que esta situación se registra desde hace tres meses en los sectores de “Las adelitas”, “Los prados”, “Municipios Libres en Altamira, aunado a que tienen reportes de que también está oficiando misas en un sector de la Borreguera y Revolución Verde en Tampico y hasta en el municipio de Pueblo Viejo Veracruz.

“El falso sacerdote se llama Felipe León Parra y dice pertenecer a la iglesia Católica Tridentina del Espíritu Santo (…) y del grupo MILES y está celebrando misas como si fuera de la Iglesia Católica y mucha gente lo empezó a seguir, ya que por motivos de la pandemia los sacerdotes nos vimos restringidos en estas actividades y esa cuestión la supo aprovechar muy bien” dijo

Explicó que aunque a la Iglesia Católica no le consta, son las personas, las que dicen que les han cobrado hasta 3,000 pesos por bautizos y 5,000 pesos por alguna boda.

“Esas celebraciones son inválidas y aunque no sabemos si expide algún documento, si lo hace son falsos” dijo.

Ante ello, ponen en alerta a los fieles católicos para que se percaten que esta persona se hace pasar como sacerdote de la iglesia católica y usa todos los ornamentos y sacramentos incluyendo al “Santísimo”.

“Sabemos que en uno de los sectores donde está operando este supuesto sacerdote, es la colonia “Las Adelitas” donde tiene un centro ya con una manta y una lona” agregó.

Añadió que también “oficia” misas en casas particulares.

“Todo esto es falso; cuando le da la comunión a la gente no le da nada porque ellos no pueden consagrar” dijo

Asimismo en cada “misa” pide el apoyo económico de sus seguidores.

“A nosotros no nos consta, pero sabemos que no estaría trabajando si no recibiera ingresos pidiendo diezmo”.

Lopez Nava explicó que ellos ya lo han confrontado y no sabe explicarles por lo que no descartan poner una denuncia en su contra,

“Llegamos a una zona donde estaba oficiando y lo confrontamos y al preguntarle de sus licencias sacerdotales, argumentó que forma parte de la Iglesia Católica con un rito distinto y aseguró que pertenece a Iglesia Católica Tridentina del Espíritu Santo” dijo.

Refirió que el falso sacerdote se hace acompañar de tres religiosas.

El Vicario de la parroquia Oscar López señaló que se dieron a la tarea de investigar este grupo (MILES Misioneros Laicos del Espíritu Santo) y no tiene ninguna sucesión apostólica; es decir que su ordenación es inválida.

Refirió que el fundador de este grupo se llama Pascual Nava Muciño y se autordenó diácono y después sacerdote y ha procurado la ordenación de sus miembros entre ellos este sacerdote Felipe León Parra.

“ El grupo ya sido sancionado por la diócesis de Tlalnepantla, por la diócesis de Toluca pero ellos siguen trabajando, le cierran unas puertas y buscan otros lugares donde trabajar” dijo.

Por Silvia Mejía Elías