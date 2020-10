China afirma que su vacuna tuvo éxito en 60 mil voluntarios

CHINA.- El ministerio de Ciencia y Tecnología de China reveló hoy que más de 60 mil voluntarios han respondido satisfactoriamente a las cuatro prospectos de vacuna contra el covid-19.

Tian Baoguo, subdirector del departamento de Desarrollo Social de ese organismo, dijo en rueda de prensa que ninguno de los voluntarios ha presentado efectos adversos significativos. Los síntomas más frecuentes, dijo, han sido hinchazón en el área donde se aplicó la vacuna y fiebre.

Además, informó que hay 13 vacunas en desarrollo y que la mayoría de ellas se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos.

En la misma conferencia en la que se informó sobre los resultados en 60 mil voluntarios, el presidente de la empresa estatal Grupo Nacional de Biotecnología de China (CNBGu, parte del gigante farmacéutico Sinopharm), Liu Jingzhen, aseguró que el conglomerado está listo para la producción en masa de la vacuna una vez terminen las pruebas, y que tiene capacidad para fabricar más de mil millones de dosis en 2021.

A su vez, el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Sanidad, Zheng Zhongwei, indicó que el precio “variará” en función del tipo de vacuna, aunque “no estará determinado por la oferta y la demanda, sino por la tecnología empleada y el costo y la escala de producción”.

“Será un precio aceptable para el público general. La vacuna inactivada tendrá un coste mayor en comparación con el resto”, dijo Zheng.

Four of #China's self-developed #COVID19 #vaccines have entered into Phase III clinical trials, some 60,000 people have been vaccinated, no severe reverse effects have been reported, the deputy director of China's Ministry of Science and Technology said at a press conference. pic.twitter.com/cJUU1tFnNu

— CGTN (@CGTNOfficial) October 20, 2020