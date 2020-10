Mujer escupe a pasajero y la lanzan del autobús

El hombre aparece y empuja a la mujer. Mientras ella se dirige hacia la puerta abierta, él empuja a fuera del autobús. Ella cae al suelo, frente a un restaurante de sushi.

Una pasajera mayor le pregunta con curiosidad al hombre: «¿Qué te pasa?», este respondió que la mujer lo había escupido en la cara

El usuario que subió el video escribió: “La mayoría de la gente probablemente no estaba prestando atención hasta que él hizo eso. Si me hubiera dado la vuelta para ver a un hombre empujando violentamente a una mujer sin otro contexto, habría dicho lo mismo».

El hombre regresó a su asiento mientras que la mujer es ayudada en la acera a ser levantada por personas que presenciaron la fuerte caída..

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks ????????‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe

