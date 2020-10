Llenan estadio con ‘ositos’ para luchar contra el cáncer

HOLANDA.- Los estadios de la mayoría de equipos permanecen vacías desde hace meses por la epidemia del coronavirus. Los aficionados son la salsa del fútbol y el Heerenveen, equipo de la primera división holandesa, ha aprovechado ese vacío para llenar las gradas de su estadio con 15.000 ositos de peluche.

Los ‘nuevos’ aficionados del Heerenveen han realizado el viaje en autobús, han sentido la emoción de llegar al estadio y han vivido con mucha intensidad el partido de su equipo.

El objetivo era recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil. Los 15.000 ositos de peluche han sido subastados y el Heerenveen ha logrado recaudar 230.000 euros. para luchar contra el cáncer infantil.

Los organizadores dieron una vuelta de tuerca y los osos más pequeños piden la camiseta a su ídolo, se tapan los ojos de nervios o se vuelven locos cuando marca su equipo. Una bonita iniciativa y una gran idea por una causa solidaria.

Eredivisie side Heerenveen put 15,000 teddy bears in the stands this weekend to raise awareness for children in the Netherlands who have cancer. ???? pic.twitter.com/tJSoFhq0Ph

— B/R Football (@brfootball) October 25, 2020