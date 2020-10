No faltará presupuesto para medicamentos y vacunas: AMLO

Se incluye lo que va a significar el costo de la vacuna, que ya está cubierto, es un presupuesto comprometido, en algunos casos se entregaron anticipos”, destacó.

Decirle al pueblo de México que no nos va a faltar presupuesto porque estamos ahorrando, no se permite la corrupción, porque no hay lujos en el gobierno hay austeridad republicana, aún con esta emergencia sanitaria tenemos presupuesto para que la gente tenga las medicinas, las vacunas y se proteja al pueblo”, señaló.López Obrador apuntó que este año el presupuesto en materia de Salud fue de 40 mil millones de pesos y que en 2021, “se va a mantener el presupuesto de este año con incremento de 9 por ciento en términos reales”.

Este jueves, el Gobierno de México firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la compra consolidada de medicamentos para el sector público en el extranjero.

La primera fase de este acuerdo con la UNOPS constará de adquirir 384 claves de medicinas, consideradas las más críticas, por un monto de 32 mil millones de pesos.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL