Falsas las acusaciones contra Iban Wallet

Durante los últimos días en las redes sociales y medios de comunicación se ha vuelto tema de conversación la Fintech Iban Wallet. Dicha información ha podido generar entre los usuarios un temor sobre los negocios del mundo Fintech en México y así mismo de los clientes fieles de Iban Wallet, muchos de los cuales ya están familiarizados con su plataforma desde hace más de un año.

A la incertidumbre generada por esta situación, se suma que no cuentan con derecho de réplica para hacer frente a la difamación contenida en la carpeta mencionada en los artículos, misma que no se realizó con el proceso adecuado y en la cual no se habla de ninguna imputación ante la empresa y en la página de Iban Wallet, no existe ninguna nota ni mención sobre un 10% de interés diario.

Ante este tipo de situaciones, poco pueden hacer las Fintechs que se están estableciendo en México, sin embargo, generan una incertidumbre para aquellas que buscan consolidarse en nuestro país. Lamentablemente, en caso de que esta acción haya sido realizada por la competencia mexicana, poco se ha aprendido sobre el mercado abierto y la necesidad de tener un cambio positivo ante las nuevas oportunidades a la que nos acerca la tecnología.

Iban Wallet creó un buzón informativo para aquellos interesados en tener mayor información sobre el mundo financiero, así como de las Fintechs, con la certeza de que permanecerán en México y se seguirán consolidando para ofrecer productos competitivos y sobre todo, un mercado más justo.

Si te interesan estos temas y quieres saber más sobre esta industria, te compartimos un correo donde podrás tener contacto directo: cómofuncionanlasfintech@ibanwallet.com