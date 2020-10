Niño pidió de regalo una muñeca porque ‘quiere ser un gran padre’

ESTADOS UNIDOS.- La publicación de una madre en Facebook se ha vuelto viral en redes sociales, ya que en ella explica que su pequeño hijo quiso que le compraran una muñeca debido a «que quiere ser un gran padre como su padre».

«Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana TODOS los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana no le presta la suya y ‘he wants to be a great dad like his daddy’», partió escribiendo la portorriqueña Rocío en sus redes sociales.

«Hoy le compré su bebé. Y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está super feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado bibí, la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas», agregó.

En esa misma línea sostuvo: «¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa».

La orgullosa madre finalizó expresando que «eliminando el sexismo y patriarcado de raíz. Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo; si es que tiene hijos, porque si no quiere tenerlos, maravilloso también. Es su vida».

CON INFORMACIÓN DE CANAL44