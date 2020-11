Lynda Carter celebra triunfo de Kamala Harris

La algarabía por el triunfo de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de EU, ha hecho que distintas figuras se proclamen al respecto, pero también el logro que ha alcanzado Kamala Harris en la carrera por la vicepresidencia provocó que Lynda Carter hiciera una manifestación respecto al empoderamiento femenino.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la actriz que dio vida a la Mujer Maravilla celebró el 45 aniversario del programa televisivo, sosteniendo que su personaje dio un legado por todo lo que representa.

«¡Me siento honrada de ser parte de este legado y todo lo que representa, y muy emocionada de celebrar el poder de las mujeres en un día tan auspicioso!», afirmó la actriz el mismo día que se anunció el triunfo demócrata.

A lo largo de toda la contienda por la presidencia de EU, la intérprete refrendó en varias ocasiones su apoyo por el dúo Biden-Harris.

En otra publicación, Lynda Carter recordó que Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos, motivo por el cual había hecho historia.

«Más que emocionada por mi amiga Kamala Harris, quien ha luchado por el progreso y la justicia durante tanto tiempo. Una verdadera estadista».

Beyond thrilled for my friend @KamalaHarris, who has fought for progress and justice for so long. A true stateswoman, she will show us all the things a VP is supposed to be ❤️ pic.twitter.com/2hl9xnIhPP

— Lynda Carter (@RealLyndaCarter) November 7, 2020