Mientras más me critican más vendo: Karla Panini

Karla Panini es en una de las famosas más polémicas de la farándula mexicana tras los comentarios en su contra que se desataron por mantener una relación sentimental con Américo Garza, ex esposo de su ex compañera y amiga de Las Lavanderas, Karla Luna.

En esta ocasión, la comediante respondió a las críticas que recibe en redes sociales y aseguró que volverse tendencia en Twitter le permite tener más publicidad.

Durante una transmisión en vivo con TV Notas, la comediante contó los motivos por los que recreó la pelea de las niñas por el pastel de cumpleaños, que se hizo viral hace algunos días; además, comentó que ahora se «ríe de las mentadas, de todo lo que ha pasado».

«Son cinco años, manito. Ya no es estresante, la verdad ya no; hasta me río. Sí hay unos (memes) muy creativos, que digo: ‘Mira éste sí está canijo’. Hay memes muy padres que hasta me gustaría compartir», aseguró.

Más adelante, la comediante aclaró que no importa sin son haters, mientras más seguidores tenga en sus redes sociales es mejor para ella porque tiene más publicidad.

«Es cada rato, me dicen: ‘Ya viste que eres tendencia en Twitter’ y yo: ‘¿Otra vez?, ¿ahora que hice?’ (…) Es impactante que hasta los malos comentarios son buenos y hasta los haters nos ayudan. Es increíble que van y visitan tu cuenta y es un hater, y a final de cuentas aportan», dijo.

La esposa de Américo Garza mencionó que decidió parodiar el enfrentamiento de las hermanas que pelean por apagar las velas porque muchas personas creían que la ninña «mala» era su hija.

«Todo eso que pasó con el video de la niña que se hizo viral, no sabes cómo nos ayudó, en publicidad y económicamente, en todo nos ayudó demasiado. También cuando me traen en Twitter y todo eso, es cuando más vendo», dijo.

Panini aseguró que existen algunas personas que creen que las críticas en redes sociales pueden acabar con la carrera de un artista, pero en su caso le han ayudado.

«Creo que cuando tú mismo te ríes de, pues de las mentadas, de todo lo que te ha pasado, de los errores que tuviste, cuando tú misto te ríes, creo que ya no hay nadie más que pueda atacarte», señaló.