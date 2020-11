Trump celebra eficacia de vacuna de Pfizer

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió el anuncio de Pfizer y BioNTech sobre la eficacia de la vacuna que están desarrollando ambas compañías contra el covid-19.

«¡Qué gran noticia!», dijo, vinculando la información con la subida de las bolsas en todo el mundo.

Pfizer y BioNtech anunciaron que su vacuna es eficaz en más del 90%, tras el «éxito» del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, lo que da pie a la producción de hasta 50 millones de dosis en 2020 y hasta mil 300 millones en 2021.

«Los mercados bursátiles suben mucho, la vacuna llegará pronto», afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020