Hallan cámara escondida en cargador de un Airbnb

ESTADOS UNIDOS.- Alex Undone, modelo e ‘influencer’, encontró una cámara escondida en un cargador de teléfono dentro de un Airbnb que rentó en el distrito de Brooklyn, Estados Unidos. El hecho sucedió el pasado 29 de octubre y la joven compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram.

De primera impresión, el dispositivo parece una simple clavija para tomacorriente con conexión para un cable USB. No obstante, en realidad esconde una entrada para una tarjeta de memoria portátil que almacena las imágenes registradas por un lente colocado en la parte delantera.

La modelo descubrió la cámara escondida cuando se disponía a descansar luego de un día de trabajo, gracias a que recordó un video de hace años que se hizo viral, en el que una joven advirtió a otras mujeres sobre espeluznantes fotógrafos que escondían cámaras en baños, vestuarios, etc.

Undone, quien cuenta con más de 49 mil seguidores en Instagram, reportó lo sucedido a la policía, pero le respondieron que su caso se encontraba en “una zona gris”. Esto quiere decir que no está claro si la cámara violaba la ley o si el anfitrión había incurrido en algún delito debido a que además se encontraba en las áreas comunes y, de acuerdo con Airbnb, sólo es prohibida la instalación de cámaras o dispositivo similares en espacios privados.

Sin embargo, lo cierto es que el dueño no le informó a la modelo sobre las posibles cámaras de seguridad que había en la sala y esto es algo forzoso cuando deciden rentar sus espacios: “No importaba que posiblemente me viera desnuda. Era su casa, y si estoy desnuda en las ‘áreas comunes’, eso es cosa mía”, añade.

Además, agregó: “Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar cuánto peor podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjanse porque estos sistemas no lo harán”. Por último, la oferta de vivienda fue eliminada del catálogo de Airbnb.

