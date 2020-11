Correcaminos volvió a perder; dan vergüenza: reclama afición

CIUDAD Victoria, TAMAULIPAS.- Sin pies, ni cabeza y con el pico caído, Correcaminos sumó una derrota más en el torneo de Liga de Expansión ante Atlético Morelia por 2-3 y queda casi eliminado del torneo a falta de una jornada por disputarse.

Los pupilos de Roberto Hernández no pudieron nuevamente sumar puntos y confirman la crisis aguda que vive el equipo, que está cerca de ‘morir’ y sumar un fracaso más en la larga historia del cuadro tamaulipeco en las divisiones de plata del fútbol mexicano.

Para este duelo pendiente, Correcaminos quería por lo menos el empate que los pusiera en la pelea por un puesto en el repechaje con más posibilidades, pero no fue así, Morelia quien también quería sumar unidades para luchar por uno de los primeros lugares, fue con todo al Marte R. Gómez para llevarse los tres puntos.

Los dirigidos por Ricardo Valiño se fueron al frente en el marcador apenas a los 25 minutos; ya tenían la ventaja de 0-2. Los goles habían sido Diego Martinez y Gustavo Ramírez quien aplicó la ley del ex y tenía así a su equipo con la ventaja en el tanteador.

Correcaminos no pudo reaccionar, fue muy displicente en el campo y no generó muchas jugadas de gol. Así terminaría el primer tiempo con el 0-2 a favor de los de Morelia.

Para la segunda mitad, fue otro Correcaminos. Más actitud, poco más de fútbol y sobre todo mucha insistencia; los locales generaron varias jugadas de gol.

Pero el máximo invitado llegó para los naranjas hasta los 62 minutos gracias a Kevin Loera quien dentro del área recibió un gran pase desde el sector izquierdo y remató para vencer al arquero rival.

Cuatro minutos después Correcaminos logró el 2-2 por la vía penal con tanto de Dante Osorio y el duelo se ponía emocionante. El Corre parecía podría dar la vuelta al marcador y la esperanza crecía para los tamaulipecos.

Pero Gustavo Ramírez terminó por culminar el suelo y esperanza naranja, con un golazo que cayó a los 87 minutos con bombazo de volea en el área que dejó sin opciones a Dario Romo. 2-3 y así acabo el duelo, Correcaminos logró una derrota más.

Este resultado, deja con pocas posibilidades a Correcaminos de clasificar a la fase de repechaje ya que tiene 13 unidades a tres de Dorados el lugar número 12 y último del grupo de clasificados, pero tienen una diferencia más negativa, por lo que en el último encuentro tienen que golear al Atlante y esperar que Dorados pierda por una buena cantidad de goles.

POR Daniel Vázquez