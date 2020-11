Mujer enfrenta a dos ladrones armados y logra capturar a uno

COLOMBIA.- En Colombia, una mujer se enfrentó a dos ladrones armados que intentaron asaltarla. A pesar de resultar herida, logró la captura de uno de los delincuentes. El hecho quedó registrado en video.

El incidente ocurrió en Montería, capital del departamento de Córdoba en Colombia. La mujer iba acompañada de un menor de edad cuando fue abordada por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta.

Uno de los asaltantes bajó del vehículo y le arrebató sus pertenencias. La mujer no se dio por vencida y se enfrentó a ambos ladrones, a pesar de que uno de ellos portaba un destornillador para recuperar lo que le habían robado.

La mujer declaró para medios locales que había salido a comprar cosas para la niña que la acompañaba y que reaccionó de esa manera sin pensarlo.

“No supe cómo más reaccionar, yo solo empuje como para que la gente me viniera ayudar, empecé a gritar y la niña se cae al piso, pero yo no me doy cuenta, no la auxilio ni nada, porque yo estaba asustada, nerviosa, no pensaba nada, sino que se me va a llevar las cosas.”