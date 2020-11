Trump despide a funcionario por decir que elecciones de EU fueron seguras

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este martes al director de la agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés), Chris Krebs, por expresar que las elecciones fueron las más seguras de la historia.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

El republicano opinó que la declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta y por esa razón con efecto inmediato lo despidió.

El mandatario insistió en que en la elección hubo fraudes y faltas masivas.

Incluso consideró que hubo personas muertas que votaron y los vigilantes de la elección no se les permitió estar en los lugares de votación, fallas que en la votación cambiaron votos suyos a Biden.

Afirmó que lo único seguro en las elecciones presidenciales en Estados Unidos es que fueron “prácticamente impenetrables para las potencias extranjeras”.

The only thing secure about our 2020 Election was that it was virtually impenetrable by foreign powers. On that, the Trump Administration takes great credit. Unfortunately, the Radical Left Democrats, Dominion, and others, were perhaps more successful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Manifestó que para lograr lo anterior su administración tuvo un gran crédito.

“Desafortunadamente, los demócratas radicales de izquierda, Dominion y otros, ¡quizás tuvieron más éxito! (en intervenir las elecciones)”, escribió desde Twitter.

En la elección presidencial, Joe Biden consiguió 306 votos electorales, muy por encima de los 270 votos necesarios para ganar la contienda, mientras que Trump se llevó 232.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL