EL PRD SE INCLINA POR IR SOLO A LA ELECCIÓN LOCAL

Aunque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pospuso su Consejo Estatal -que se iba a realizar mañana domingo- a fin de dejar un resquicio para establecer una coalición electoral en el proceso por las presidencias municipales y las diputaciones locales de Tamaulipas, su dirigencia estatal se inclina por jugársela en solitario, sin alianza alguna.

Al igual que Movimiento Ciudadano (MC), el comité tamaulipeco del sol azteca observa posibilidades de salir adelante por sí mismo en el proceso local y prefiere no ser identificado como parte del maquiavélico concepto del ‘PRIAN’.

Además, el PRD quiere recuperar, por cuenta propia, las prerrogativas o financiamiento público en la entidad a partir de un crecimiento electoral en municipios y distritos que ya tienen perfectamente identificados.

De acuerdo al análisis de la dirigencia estatal perredista, donde Armando Valenzuela Arroyo ocupa la presidencia y Jorge Sosa Pohl se desempeña como secretario de planeación estratégica y organización, el perredismo tiene oportunidad de obtener una buena votación en Ciudad Victoria, Matamoros, Padilla, Jaumave y Miquihuana.

A esos municipios -según el análisis de prospectiva electoral amarillo- se sumarían Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira si confirman la postulación de candidatos con perfiles ya conocidos por la población -¿el caso del terruño altamirense?- o provenientes del sindicalismo y la lucha obrera.

Esas son las proyecciones políticas y electorales que tiene la Revolución Democrática en Tamaulipas. Al momento, el sol azteca no quiere una alianza con el PAN ni con el PRI.

Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de establecer una coalición electoral, ya sea parcial o total, bajo una condición: que el PRD designe candidatos en los municipios y distritos donde consideran que podrían aspirar al triunfo.

Esas ciudades ya se enumeraron: Victoria y Matamoros, así como tres o cuatro municipios pequeños, pero significativos.

Esta condición planteada por la Revolución Democrática para suscribir una alianza electoral se antoja prácticamente imposible de ser aceptada por Acción Nacional y el Revolucionario Institucional tanto para disputar las alcaldías como las diputaciones locales.

Por tanto, el escenario pinta para que el PRD no establezca una coalición con el PAN y el PRI en el proceso electoral local.

Respecto a la elección federal, donde estará en juego la renovación de la Cámara de Diputados, hoy será un día clave para el sol azteca: los perredistas realizarán su sesión de Consejo Nacional y, seguramente, se tomará la decisión de permitir a la dirigencia nacional de sentarse a dialogar y buscar la firma de alianzas electorales con otras fuerzas partidistas.

Aun en el caso de que el CEN perredista tuviera el permiso y lograra pactar una coalición parcial con panistas y priistas en la contienda por algunas diputaciones federales, la dirigencia tamaulipeca del PRD pediría a sus líderes nacionales que, en ese hipotético acuerdo, no se incluyeran los distritos electorales de esta entidad.

Esa es la postura de la Revolución Democrática en el tema de las alianzas en el proceso electoral de Tamaulipas. Lo demás son puros cuentos.

AMÉRICO Y EL FORO PANAMERICANO SOBRE LA PANDEMIA

Américo Villarreal Anaya junto con Miguel Ángel Navarro Quintana fueron los senadores morenistas responsables de la organización del Foro de la Organización Panamericana de la Salud sobre ‘las experiencias y retos del abordaje de la pandemia en México y en países de América Latina y el Caribe’.

El Foro, virtual por la contingencia sanitaria, reunió a funcionarios de los sistemas de salud de México, Brasil, Argentina y Colombia. Por parte de nuestro país, participaron, entre otros, el subsecretario Hugo López-Gatell; el director del IMSS, Zoé Robledo; y la secretaria de Salud de la CdMx, Oliva López Arellano.

Este encuentro digital latinoamericano fue organizado por el Senado y, en particular, por la Comisión de Salud, presidida por Miguel Ángel Navarro Quintana y de la que es integrante Américo Villarreal Anaya. Ambos también son miembros del Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia de la Cámara Alta.

Por cierto, Miguel Ángel Navarro Quintana, amigo de Américo, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse del Senado. Eso sucedió el jueves pasado (la licencia se hará efectiva hasta el 15 de diciembre). El motivo: va con todo por la candidatura de Morena a la gubernatura de Nayarit. La 4T prácticamente tiene en la bolsa la entidad nayarita en la elección del próximo año.

Américo Villarreal, por su parte, se alista para llegar a Sinaloa como delegado especial del Movimiento de Regeneración Nacional y operar, como buen médico, el proceso interno del partido. Sinaloa también pinta de color guinda rumbo a 2021, según la más reciente encuesta publicada por El Universal.

ADRIÁN OSEGUERA: CONFIANZA EN SU REELECCIÓN

Adrián Oseguera Kernion confía plenamente en el trabajo que ha realizado hasta el momento al frente de la alcaldía de Ciudad Madero para, primero, alcanzar la candidatura de Morena y, posteriormente, su reelección en las urnas en la jornada del 6 de junio de 2021.

El plan para lograr el objetivo es el mismo: trabajar, dar más resultados diarios, avanzar en materia de obra pública y servicios públicos. Por supuesto, también figura otra prioridad: meter en orden a la delegación de Tránsito y Vialidad.

Además, Adrián Oseguera, principal liderazgo de la 4T en la zona sur, cuenta con una ventaja: las distintas encuestas aplicadas lo favorecen.

MC NO POSTULARÁ A CARLOS PÉREZ…

EL KIOSKO lo adelantó hace varias semanas y hoy lo confirma: Movimiento Ciudadano no postulará al notario público Carlos Pérez Hernández como candidato a la presidencia municipal de Tampico. No. Nones. Negativo.

¿Por qué? El abogado bigotón toca una puerta de un color y luego toca otra. Eso no gustó a la dirigencia estatal del partido naranja.

Y PARA CERRAR…

¿Será que el PRD tiene prácticamente convencida a una mujer para que sea su candidata a la presidencia municipal de Altamira?… ¿De quién se trata?… That’s the question.

Por HÉCTOR GARCÉS