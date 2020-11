SALIÓ CARA LA INDIFERENCIA

Hace un par de días legisladores federales de MORENA y PES ofrecieron una rueda de prensa para tratar de explicar la aprobación que realizaron a favor del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y fracasaron.

ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y OLGA SOSA RUIZ, al frente del grupo de grises y lánguidos legisladores, se apostaron ante los representantes de los medios de comunicación para intentar presentar un argumento de autodefensa por levantar la mano en contra del pueblo, desde su cómoda curul.

ERASMO GONZÁLEZ empezó a echar números y porcentajes al aire hablando del Presupuesto de Egresos para el 2021, tratando sin éxito de marear a los oídos inexpertos de los tamaulipecos que están muy lejos de ver cómo se construye un proyecto del PEF, y buscando con ello jugarles el dedo en la boca.

Ante la bola de mentiras que brotaban frente a ellos, un reportero cuestionó directamente a los legisladores y les preguntó que, en términos reales, a cuánto equivale el recorte presupuestal para Tamaulipas y la respuesta dejó helados a todos, Erasmo no pudo responder.

El diputadete originario de Ciudad Madero, priista de toda la vida y morenista por conveniencia, dejó de tarea a los reporteros hacer la ecuación, decidió repartir hojas con algunos números impresos con la aparente intensión de que no lograran informar con claridad y luego de culparlos de cualquier mal entendido, pero no hay forma de tapar tan descarada traición hacia las familias de Tamaulipas.

Poco tiempo después de haberle dado la espalda a quienes votaron por ellos, y a todos los demás que no lo hicimos, se dieron cuenta que sería muy difícil que seguirle el juego a AMLO con completa obediencia sería muy difícil de justificar, más si el próximo año vuelven a las calles de su terruño a pedir el voto popular para seguir despachando desde San Lázaro.

El intento de explicación en equipo que trajeron, fue un completo fracaso y en solo unos meses, cuando vean caer su popularidad y sufran por pedir caridad, perdón, votos… entenderán que pagarán las consecuencias de ser los títeres del Presidente de la República.

Es ahora cuando están calculando cuánto les afectará en sus ambiciones, la indiferencia con la que decidieron apoyar a su líder moral, sin importarles realmente cómo estarían afectando a las personas que se quedarán fuera de programas asistenciales y a quienes dejarán sin empleo por los recortes en todos los rubros de la actividad económica en Tamaulipas.

Lo peor para ellos, es que una aún cree que podría algún día a llegar a ser alcaldesa y el otro sueña despierto con ser Gobernador.

Que curioso

Hablando de ignorantes levantadedos aprobando proyectos en la Cámara de Diputados y el Senado solo exhibiendo completa ignorancia….

Los legisladores de MORENA y sus secuaces aprobaron despenalizar el consumo de la cannabis para todos sus usos, habrá quien piense que ganó la libertad y que quienes desean consumir lo podrán hacer sin el temor a ser encarcelados.

Lo cierto es que permitir el consumo de la “mota”, como siempre la hemos conocido, sin medidas para educar sobre este tema y sin leyes paralelas o al menos una propuesta para atender – ya no digo combatir – el tráfico, es muestra de la ligereza con que analizan este tema.

Aunque hay países con décadas de evolución sobre la legislación sobre el uso, consumo y distribución de la marihuana, México no puede ni compararse, ademas de qué hay miles de investigaciones que demuestran que el fumar mota trae consecuencias considerables en los cerebros jóvenes.

Por supuesto que el uso medicinal tiene muchas ventajas, pero es con solo la utilización de algunos extractos de la planta y no con su consumo completo.

Solo por poner un ejemplo de las afectaciones que podría traer al país… investigaciones en Australia y Nueva Zelanda, hallaron que los adolescentes que consumen marihuana regularmente, tienen efectos negativos sobre la atención, la memoria y el aprendizaje, que pueden durar días o semanas después de que se disipan los efectos agudos de la droga (Macleod J, Oakes R, Copello A. Psychological and social sequelae of cannabis and other illicit drug use by young people)

En estos temas no aplica el “si no quiere drogarse, no consuma drogas”, debemos proteger principalmente a nuestros jóvenes, niños y niñas.

¿Usted qué opina?

POR OMAR REYES