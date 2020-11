Urge ayudar a Victoriana

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Sin poder caminar, casi ciega a consecuencia de la diabetes y viviendo en una casa sin ventanas y puertas, Victorina González Rivera de 74 años pide ayuda a la población de Victoria para sobrevivir ya que su hijo quien cuida de ella no puede trabajar.

La señora platica que por muchos años vivió en la zona centro del país con una hija, pero se tuvo que trasladar a la capital tamaulipeca, para quedar bajo el cuidado de su hijo el cual sufre ataques epilépticos.

“Me siento mal porque no veo, me andaba cayendo por problemas de la vista, no veo con ninguno de los dos ojos” nos platica que estaba acostada en un colchón viejo, desgastado el cual fue adaptado sobre una base.

Su nieta platica que son una familia de escasos recursos y no pueden hacerse cargo de ella, ya que necesita cuidados especiales por su enfermedad avanzada, como buena alimentación, pañales y ser trasladada a todos lados ya que no puede caminar.

En su casa que se localiza en la colonia Servidores Públicos, Manzana 6, lote 15 calle laurel, se aprecia cómo vive la familia ya que a pesar de habitar en cuartos de material, no cuentan con puertas o ventanas, las cuales cubren con una tela vieja.

Por ello, piden ayuda, ya que ni si quiera tienen una estufa y cocinan a leña en el patio, lo cual es peligroso para la señora de la tercera edad0.

¿Cómo ayudar?

Si usted desea ayudar a Victorina puede comunicarse al número 8341399527 o trasladarse al hogar ya que son necesarios roba, abrigos, una estufa, tanque de gas, pañales para adultos y despensa.

Por Raúl López García