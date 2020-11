Madero recortará gastos por 30 millones de pesos en el 2021

CIUDAD MADERO.- Debido a los problemas económicos causados por el Covid-19, durante el próximo año la administración de la Urbe Petrolera recortará gastos por el orden de los 30 millones de pesos.

Al aprobarse el presupuesto de egresos del 2021, el director de Finanzas Carlo Alberto González Portes dio a conocer que el monto quedó en 696 millones 466 mil pesos y descartó ajustes en la nómina.

«Cumpliendo al artículo 157 de nuestro código municipal, que nos obliga a elaborar un presupuesto de egresos para el año fiscal del 2021 y la verdad quiero felicitar al cabildo maderense porque este presupuesto, el año fiscal repito para el 2021 fue aprobado por unanimidad en la sesión de cabildo».

Explicó que la instrucción del alcalde Adrián Oseguera Kernion, era elaborar un presupuesto austero, «que siempre fuera encaminado al beneficio de la gente, es decir vamos a eliminar la mayoría de los gastos, en todas las direcciones apretaremos el cinturón para ejercer menos gastos de alguna manera superfluo y que no vayan orientados al beneficio de la ciudadanía».

«Vamos a ejercer menos recursos para este 2021, se van a ejercer entre 27 y 30 millones de pesos menos, estamos hablando de alrededor de un porcentaje del 4.5 por ciento, esto significa que tuvimos que hacer un presupuesto austero, encaminado en acciones que vayan en beneficio a la ciudadanía»

González Portes añadió que en el tema de servicios personales no hubo disminución,

«el presidente pidió que no se tocará a los trabajadores, que no se lacerara para evitar los depósitos masivos. El tema de Servicios Personales que es el tema de nómina queda exactamente igual que este año».

