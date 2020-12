Crean modelo para saber riesgo de contagio en cena de navidad

CD. DE MÉXICO.- Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) crearon un modelo matemático para evaluar el riesgo de contagios durante la cena de Navidad y las fiestas de fin de año.

Este modelo da la simulación en el caso de una comida o cena para diez personas en una habitación de unos veinte metros cuadrados y con uno de los asistentes contagiados por Covid-19.

De acuerdo a los expertos, esta simulación sólo tiene en cuenta la transmisión por aerosoles, una de las formas más comunes de contagio. Por tal razón, detallan que los resultados serían distintos en caso de darse otros supuestos.

Estos serían los escenarios:

Escenario UNO

En la primera simulación si la habitación está ventilada, las personas llevan mascarilla y hablan en tono normal, la seguridad se eleva hasta los 71 minutos.

Escenario DOS

Aquí la seguridad baja a catorce minutos si la estancia está ventilada, el tono de la conversación es normal, pero los asistentes no llevan mascarilla.

COVID-19 Indoor Safety Guideline

Check out this amazing tool by

Kasim Khan, John W. M. Bush, and Martin Z. Bazant#COVID19 #IndoorAirQualityhttps://t.co/cpUDklpgm9 pic.twitter.com/EgZKxbL8KW

— Sotirios Papathanasiou (@SFotonium) December 2, 2020