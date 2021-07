Aumenta a 24 las víctimas mortales del edificio en Miami

ESTADOS UNIDOS.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava confirmó que aumentó a 24 el número de víctimas mortales del edificio parcialmente caído en Surfside.

En una conferencia de prensa, la alcaldesa señaló a los medios en el lugar del derrumbe que con estos dos cuerpos la cifra de desaparecidos queda en 124.

Este viernes, se confirmó que entre rescatistas se han presentado seis casos de COVID-19, según dio a conocer Alan Cominsky, jefe de Rescate del Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

El oficial comentó que el brote de casos se presentó en un equipo proveniente de Florida.

El equipo donde surgió el brote fue alejado de las labores de rescate.

Over a week ago, our community was impacted by a devastating tragedy. Since then, #MDFR #FLTF1 along with 7 task forces from throughout Florida and the Israeli Task Force have worked to remove debris in order to find survivors from the Champlain Towers building collapse. pic.twitter.com/4rO9fqILAp

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 3, 2021