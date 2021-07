Pitbull pide al mundo su apoyo a manifestantes cubanos

En un video publicado en Twitter, Pitbull pidió a los líderes empresariales y mundiales que apoyen a los cubanos que participan en las históricas protestas antigubernamentales.

Un número creciente de artistas de alto perfil ha expresado su apoyo a las históricas protestas antigubernamentales en Cuba. El último en unirse a la lista es el rapero cubanoamericano Pitbull, quien se dirigió a Twitter el miércoles para instar a la gente a apoyar las protestas que estallaron en Cuba la semana pasada.

Miles de personas se unieron cuando estalló una ola de protestas a nivel nacional en Cuba la semana pasada por la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo por parte del gobierno de un aumento en las infecciones por Covid-19, en los disturbios más importantes en décadas en el país comunista.

En un video de casi dos minutos, Pitbull pidió al mundo que apoye a los manifestantes que se manifiestan contra el gobierno comunista.

“No solo es un evento de Cuba, es un evento mundial. No se trata de política, se trata de salvar vidas. Se trata de unidad, no de división, y lo fundamental es actuar ”, dice Pitbull, cuyo verdadero nombre es Armando Christian Pérez.

Pitbull dijo que estaba frustrado por no poder llevar comida, agua y medicinas a “su gente”, y lo más importante: la libertad.

Al pedirles a los gobiernos y las empresas globales que se unan y ayuden, Pitbull dijo: “Tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar soluciones mientras ellos [manifestantes antigubernamentales] pierden la vida allí, literalmente, por algo que nosotros Despertar todos los días y apreciar, que es la libertad ”, dijo el cantante.

Pitbull pidió a las personalidades del mundo crear conciencia para ayudar a los cubanos que protestan y encontrar soluciones para ayudarlos.

Miles de cubanos se unieron a las manifestaciones en todo el país comunista el domingo para protestar contra una profunda crisis económica que ha provocado escasez de productos básicos y cortes de energía.

También protestaron contra el manejo del gobierno de la pandemia de coronavirus y las restricciones a las libertades civiles.

Los manifestantes salieron a las calles, gritando consignas como “abajo el comunismo” y “libertad para el pueblo de Cuba”, informó Reuters. Los activistas alegaron que el gobierno utilizó las llamadas brigadas de reacción rápida, bandas de reclutas civiles organizadas por el gobierno, para contrarrestar a los manifestantes.

Los mítines, los más grandes desde la revolución cubana de la década de 1950, se produjeron cuando el país atravesaba su peor crisis económica en 30 años, con escasez crónica de electricidad, alimentos y medicinas, justo cuando registró un aumento en las infecciones por coronavirus.

Cuba también restringió el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería, incluidas Facebook y WhatsApp, dijo el martes la firma global de monitoreo de Internet NetBlocks, a raíz de las mayores protestas contra el gobierno en décadas.

También acusaron al gobierno de intentar interrumpir las comunicaciones. Introducido hace más de dos años, Internet móvil jugó un papel clave en las protestas, dando a los cubanos más una plataforma para expresar sus frustraciones.

Las autoridades cubanas restablecieron el acceso a Internet el miércoles luego de tres días de interrupciones.

¿QUÉ HA DICHO EL GOBIERNO CUBANO?

El gobierno de Cuba dijo que las manifestaciones fueron orquestadas por contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos, manipulando la frustración con una crisis económica causada en gran parte por el embargo comercial estadounidense de décadas.

El presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso televisado reiteró sus acusaciones contra Estados Unidos, al que culpó de las manifestaciones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que Estados Unidos “apoya firmemente al pueblo de Cuba en la afirmación de sus derechos universales”.

“Apagar la tecnología, cerrar las vías de información, eso no hace nada para abordar las necesidades y aspiraciones legítimas del pueblo cubano”, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA