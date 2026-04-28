Juez reabre el caso relacionado con Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo

El Gobierno de Nayarit exhortó a informarse por canales oficiales, evitar rumores y permanecer en casa mientras continúan las acciones de seguridad

NAYARIT, MÉXICO.- El Gobierno del estado de Nayarit llamó este lunes a la ciudadanía a no salir de casa debido a una serie de violentos bloqueos que se han desatado tras la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por las autoridades como uno de los dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Además, exhortó a través de un comunicado “a los ciudadanos a mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y, de manera preventiva, permanecer en sus casas y limitar traslados mientras siguen las acciones de seguridad en la región”.

El arresto de Flores Silva ocurrió en el estado de Nayarit, en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba uno de sus posibles sucesores.

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Tras la detención del capo, medios locales reportaron ataques a tiendas, quema de negocios y bloqueos con vehículos incendiados en distintas zonas de Nayarit, en específico en el municipio de Tecuala, en los límites con el estado de Sinaloa.

Horas después del arresto de Flores Silva, Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional capturaron este lunes a César Alejandro ‘N‘, alias El Güero Conta, identificado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, señalado como uno de los dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

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El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, apuntó el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch y señaló que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes “para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”.

Ante los hechos de hoy 27 de abril, Nayarit se mantiene en calma y en plena normalidad. Carreteras, casetas y actividades operan sin afectaciones. Hay coordinación permanente para garantizar la seguridad. Infórmense solo por canales oficiales. pic.twitter.com/Qg6wzsdKXV — Miguel Ángel Navarro (@MiguelANavarroQ) April 28, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO