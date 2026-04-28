¡Ya es oficial! Javier Aguirre da a conocer la lista de convocados a la Selección Nacional para los últimos duelos previos al Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocados para el Tricolor

MÉXICO.- Javier Aguirre, técnico de la Selección Nacional, dio a conocer la lista de convocados para encarar la última etapa de cara al Mundial 2026.

Esta convocatoria está integrada por jugadores de la liga mexicana para la concentración que inicia el próximo 6 de mayo.

La lista incluye:

12 jugadores , que con base en el acuerdo con clubes de la Liga MX , están considerados para integrar la lista definitiva.

, que con base en el acuerdo con clubes de la , están considerados para integrar la definitiva. 8 futbolistas con miras hacia el siguiente ciclo mundialista y que fortalecerán el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación.

Lista de convocados a la Selección Nacional

Porteros

Raúl Rangel – Chivas

Carlos Acevedo – Santos Laguna

Óscar García – León

Defensas

Luis Rey – Puebla

Israel Reyes – América

Eduardo Águila – Atlético de San Luis

Jesús Gómez – Tijuana

Diego García – FC Juárez

Jesús Gallardo – Toluca

Mediocampistas

Luis Romo – Chivas

Erik Lira – Cruz Azul

Benjamín Gutiérrez – Chivas

Isaías Fimbres – Monterrey

Gilberto Mora – Tijuana

José Torres – FC Juárez

Roberto Alvarado – Chivas

Delanteros

Kevin Castañeda – Tijuana

Alexis Vega – Toluca

Guillermo Martínez – Pumas

Armando González – Chivas

La convocatoria definitiva será dada a conocer el próximo 1 de junio, 10 días antes de que arranque de manera oficial el Mundial en la cancha del Estadio Banorte.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a través de este comunicado en sus redes sociales que la concentración iniciará 36 días antes de arrancar la Copa del Mundo. Estos son los jugadores con los que dará inicio la preparación del Mundial, mientras que en una segunda lista, revelarán a los nombres de los jugadores que militan en el extranjero para completar la convocatoria final de 26 futbolistas.

¿Cuáles son los últimos juegos de preparación de la Selección Mexicana antes de su debut mundialista?

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, tendrá tres juegos de preparación antes del debut mundialista ante Sudáfrica el 11 de junio próximo:

22 de mayo ante la Selección de Ghana, en la cancha del estadio Cuauhtémoc

30 de mayo ante la Selección de Australia, en Los Ángeles

4 de junio ante la Selección de Serbia, en el estadio Nemesio Díez

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO