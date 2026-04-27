Cae “El Jardinero” en Nayarit, embajador Johnson reconoce a Semar

La operación se ejecutó de forma quirúrgica en la comunidad de El Mirador, sin disparos, sin personas fallecidas, sin lesionados, ni daños colaterales, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por Staff

Expreso – La Razón

El cabecilla regional del CJNG, señalado como posible sucesor de El Mencho, fue detenido sin un solo disparo, tras 19 meses de inteligencia binacional

Las Fuerzas Especiales de la Marina detuvieron este lunes en Nayarit a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como cabecilla regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, y señalado por las agencias estadounidenses como uno de los posibles sucesores de El Mencho.

La operación se ejecutó de forma quirúrgica en la comunidad de El Mirador, sin disparos, sin personas fallecidas, sin lesionados, ni daños colaterales, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Flores Silva, originario de Huetamo, Michoacán, fungió como jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y luego asumió operaciones del CJNG en Nayarit, Jalisco, Estado de México y Zacatecas, con control sobre laboratorios clandestinos de metanfetamina.

Por su captura, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, tras meses de seguimiento conjunto entre agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comunicó la detención por la mañana, y precisó que el detenido cuenta con orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades estadounidenses con fines de extradición.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente la operación y destacó el papel de la Marina y del Gabinete de Seguridad mexicano, en un mensaje publicado en su cuenta de X durante la tarde del lunes.

Johnson calificó la captura como un “paso importante” contra quienes lucran con el fentanilo, y subrayó la valentía y precisión de Semar, en un guiño diplomático que llega bajo el liderazgo cruzado de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

La detención ocurre dos meses después del operativo militar en el que fue apresado y abatido El Mencho, líder histórico del CJNG, hechos que desataron una ola de bloqueos y ataques con saldo de más de 70 muertos en Jalisco.

Analistas de seguridad ubicaban a Flores Silva como uno de los aspirantes naturales a la jefatura del cártel, junto con Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, y Ricardo Ruiz Velasco, RR, ambos cabecillas operativos de la organización.

Reportes federales indican que el detenido contaba con un equipo de seguridad de aproximadamente 60 sujetos armados, lo que obligó a un despliegue de Fuerzas Especiales con apoyo aéreo, helicópteros y vehículos terrestres en zona árida.

La Administración para el Control de Drogas estima presencia del CJNG en 21 de las 32 entidades del país, por encima del Cártel de Sinaloa, con operaciones extendidas a un centenar de países, incluido Estados Unidos.

La Secretaría de Marina no ha precisado el destino inmediato del detenido, ni si la solicitud de extradición de Estados Unidos será procesada por la vía rápida, en un contexto de cooperación reforzada entre Washington y Palacio Nacional.