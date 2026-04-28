Habrá menos luvias y más olas de calor

Viene temporada de menos lluvias con más calor intenso

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque las proyecciones meteorológicas anticipan una temporada de huracanes y ciclones 2026 con menor cantidad de lluvias, autoridades de Protección Civil en Tamaulipas advirtieron que el clima seguirá siendo variable y llamaron a la población a prepararse tanto para lluvias como para olas de calor intensas.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que, con base en análisis del Servicio Meteorológico Nacional, el periodo de junio a noviembre no se perfila como particularmente lluvioso.

Sin embargo, subrayó que las condiciones pueden cambiar.

“El clima es variable. Aunque no se espera una temporada muy lluviosa, confiamos en que lleguen precipitaciones suficientes, porque el estado lo necesita”, señaló.

Altas temperaturas en puerta

El funcionario advirtió que, en el corto plazo, se prevén temperaturas extremas. En la región cañera podrían alcanzar hasta los 46 grados centígrados, mientras que en la zona centro se estiman entre 42 y 44 grados.

Ante este escenario, indicó que se mantienen activos operativos preventivos, como la posible instalación de puntos de hidratación en coordinación con distintas dependencias.

Asimismo, exhortó a la población a tomar medidas como mantenerse hidratada, consumir sueros, vestir ropa clara y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

El llamado se dirigió particularmente a trabajadores al aire libre y al sector educativo, donde recomendó limitar actividades físicas en horarios de mayor radiación.

Finalmente, señaló que hacia el fin de semana podría registrarse un ligero descenso en las temperaturas debido a la posible entrada de un frente frío.