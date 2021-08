Desalojan a 54 familias

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Medio centenar de familias piden auxilio a las autoridades por el desalojo masivo que realiza una constructora de origen mexiquense, que sin previo aviso llego con orden legal y acompañada de fuerza judicial para sacarlos del lugar que consideraron su hogar por una década.

El he – cho ocurrió en fraccionamiento Huertas de Río localizado al sur de Ciudad Victoria donde 54 ruegan porque les vendan o renten la vivienda que confiesan llegaron hace más de 10 años como paracaidistas cuando todavía era obra negra.

“Ahorita van tres vivienda que han desalojado, dos diarias y supuestamente estarán haciendo lo mismo hasta desalojar a 54 familias”.

No hubo ningún aviso previo; siempre se buscó la forma de contactar a las dueñas para buscar la forma pero salieron varios dueños en estos años” dijo una vecina afectada.

Denunciaron que hace 10 años llegaron una a una las familias al ver que por más de 20 años las casas duraron solas, sin ser habitadas y se hallaban sin puertas, ventanas, con el drenaje y cableado robado y sin contratos de servicios públicos.

“No somos los primeros, anteriormente habían otras personas viviendo aquí. No teníamos agua, ni luz. Nosotros arreglamos hasta meter agua, luz e internet con ayuda de Oscar Almaraz cuando estuvo de presidente municipal”

Nunca, dijeron, en esta década que tienen de vivir han pagado renta, ni han dado abonos ya que no supieron con quién dirigirse hasta el día de hoy (viernes) que un apoderado legal de la constructora que radica en la ciudad de México llegó acompañado de la policía estatal.

Sobre la deuda las familias aseguraron que están dispuestas a pagar por cada uno de sus hogares, si la compañía les da la oportunidad, pero esta opción señalan, solamente dijeron se permitirá a aquellos que cuenten con INFONAVIT.

“Quieren que se arrime la gente que tiene un crédito; no todos tenemos, por decir; yo no cuente con crédito, ni dinero en efectivo para pagarles y no creo que no vayan a dar facilidades de pago”

Las familias piden auxilio a las autoridades ya que señalan que se han asesorado legalmente y sus abogados le señalan que no hay mucho que hacer ya que se encuentran en gran desventaja contra de la constructora.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA

EXPRESO-LA RAZON