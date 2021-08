Disturbios en Australia por ampliación del confinamiento

AUSTRALIA.- Cientos de personas fueron detenidas este sábado por violentos choques entre manifestaciones contrarias al confinamiento y la policía en dos ciudades de Australia, que registró el mayor número de nuevos casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

El estado de Nueva Gales del Sur registró 825 infecciones -un récord para todo el país- apenas un día después de que las autoridades ampliaran hasta septiembre el confinamiento vigente en su capital Sidney desde junio.

Más de mil 500 policías se desplegaron en esa ciudad, bloquearon calles y detuvieron a decenas de personas durante una protesta con unos 250 participantes, indicó la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

Más virulenta fue la movilización en Melbourne, en el estado de Victoria, que decretó órdenes de confinamiento en todo su territorio para contener un creciente brote de covid-19.

Miles de personas mostraron su enfado en una marcha contraria a estas restricciones en la que la policía usó gas pimienta contra los manifestantes.

Siete agentes resultaron heridos y más de 200 personas quedaron arrestadas en una protesta “violenta e ilegal”, indicó la policía del estado en un comunicado.

También hubo informaciones de importantes protestas en la ciudad de Brisbane.

Australia, que se había aislado para evitar la entrada del virus, se enfrenta a un repunte de casos desde junio debido a la llegada de la contagiosa variante Delta que ha provocado un retorno de severas restricciones.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR

????????⚡ Several thousand people are protesting against restrictive measures, especially in #Melbourne, where the demonstration turned into a clash with the police, who used tear gas and rubber bullets

Demonstrations also took place in #Brisbane and Sydney#Covid_19#sydneyprotest pic.twitter.com/8AhSguaPyw

— GAIA NEWS INTERNATIONAL (@GaiaNewsIntl) August 21, 2021