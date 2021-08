Revela ‘Pacquiao’ que los rivales más duros que tuvo son mexicanos

MÉXICO.- Manny Pacquiao se alista para su regreso al ring, donde se medirá al cubano Yordenis Ugás, pero previo a que suene la campana, el Pac-Man reveló un hecho muy interesante: el nombre de los boxeadores más complicados a los que se ha enfrentado.

Es bien sabido que el filipino se midió incontables veces a pugilistas mexicanos y que sólo dos pudieron derrotarlo, por ello el top 3 de Pacquiao sólo cuenta con representación azteca.

¿Quiénes han sido los mejores rivales para Pacquiao?

En entrevista con ‘ESPN’, Manny Pacquiao reveló que tres boxeadores mexicanos se ubican en lo más alto de su top, donde sí, como era evidente, Juan Manuel Márquez está dentro de este listado.

“Yo creo que serían (Marco Antonio) Barrera, (Erik) Morales y (Juan Manuel) Márquez, sin duda “, dijo Pacquiao sin demorar ni un segundo. Es importante destacar que a Marco Antonio Barrera lo venció por KO técnico en 2003 y decisión unánime en 2007.

Con El Terrible Morales se midió en tres ocasiones, donde la primera pelea la perdió por decisión unánime y las otras dos las ganó por la vía del cloroformo.

Ante Juan Manuel Márquez forjó una rivalidad deportiva que marcó época, pues se midieron en cuatro ocasiones; empataron en 2004 con algo de polémica, Pacquiao venció al mexicano en 2008 y 2011 por decisión dividida y fue hasta el 2012 que el filipino caería por KO ante el Dinamita.

Pacquiao reveló que siempre le pidió a su promotor un quinto combate ante Márquez, pero como se retiró, nunca se pudo dar. “Rogué a mi promotor por otra pelea contra Márquez, pero él se retiró y no se pudo hacer.

No me dolió no volver a enfrentarnos, simplemente me quedo con lo que aprendí. En el boxeo no siempre puedes esperar ganar”, sentenció Pacquiao.

