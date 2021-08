El negociador

En mi opinión, es lo mejor que ha hecho MORENA a partir de que se definieron sus triunfos en el Congreso Local y como consecuencia, su mayoría en el mismo . Y en forma paradójica, también es lo mejor que le ha podido suceder a las demás fracciones parlamentarias.

Tiene nombre y apellidos ese factor: Armando Zertuche Zuani.

Desde el fin de semana pasado se dio a conocer su designación como líder de la bancada morenista y por lo tanto, de la Junta de Coordinación Política.

¿Por qué esa percepción?

Zertuche no pertenece a la escuela de belicosos fajadores que parece perfilar a Regeneración Nacional. Por el contrario, sicólogo de profesión, es un negociador nato, que sabe de la mportancia de dar un paso atrás si después va a dar tres hacia adelante, tiene una relación óptima con el sector empresarial y por decirlo de alguna manera, “la lleva bien” con los medios de información, en donde el trabajo del periodista Carlos Peña, hombre de confianza del reynosense, ha sido tan fundamental que su nombre ya se maneja como muy posible Jefe de Prensa en ese Poder.

En suma, siempre en la visión de su servidor, el futuro presidente del Congreso estatal será una pieza importante para quitarle a MORENA la etiqueta de intransigencia y bravuconería que sus colegas le han endosado.

¿Y por qué pensar que también beneficia a los demás partidos representados en esa tribuna?

La respuesta es sencilla: Porque en. lugar de abrir trincheras, Zertuche podría ser el que tienda los puentes para armar consensos con sus adversarios políticos, si no eliminando sí por lo menos reduciendo los campos de batalla que suelen ser los encuentros de ese frente con sus compañeros de curul, como ha sido la constante en la camada que se despide.

Para muchos soplan vientos de guerra en la próxima Legislatura del Estado. Es posible, pero la dirigencia de Armando podría matizar los seguros desencuentros y hacer de los mismos un ejercicio político, no una lucha en super libre, sin reglas y sin límite de caídas…

ESPALDARAZO

Para quienes maquinan que podría haber cambio en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del mismo, Alejandro Moreno, ya dio un adelanto de lo que sucedería en ese sentido.

En redes sociales, “Alito” dejó en claro que el PRI necesita de mandos de tiempo completo “y no políticos de café”.

La alusión es clara tanto para cerrar el paso a los adelantados como para darle un espaldarazo al actual líder, Edgar Melhem.

Le diré por qué: Melhem ha recorrido más kilómetros en el Estado que sus dos antecesores juntos, antes y después de las campañas electorales. Lo último de lo que le pueden acusar es de ser politólogo de escritorio.

Si lo que Alito busca es cercanía con las estructuras, en Tamaulipas ya lo resolvió…

