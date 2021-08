Los 600 mil votos del sur

Más allá de cuál sea la ciudad origen de quienes finalmente compitan por la gubernatura -de tantos que son, hay buena representación de prácticamente todas las regiones del estado, e incluso más allá- y de quién gane la elección del 5 de junio, queda claro que la zona conurbada será epicentro político de muchas de las decisiones que se tomen de aquí a la jornada electoral.

Muchos de los protagonistas del escenario actual tienen su zona de influencia en el sur de Tamaulipas, que

de unos años para acá volvió a cobrar una trascendencia política, económica y social que no presumía desde hace mucho tiempo.

Los alcaldes de Tampico y Madero, por ejemplo, forman parte de la lista de prospectos con verdaderas posibilidades para ser candidatos de su partido el año próximo.

Jesús Nader es el alcalde panista mejor evaluado del estado -el único que soportó el tsunami morenista de la pasada elección- y ha logrado agrupar en torno a su figura, al panismo histórico de la ciudad que al mismo tiempo mantiene lazos sólidos con los grandes capitales porteños.

Es decir, no es solo Nader el que compite por la candidatura del PAN, tras de él hay una estructura política y económica que lo ve como su apuesta principal.

En Madero, la situación de Adrián Oseguera es similar. Su origen empresarial no le ha impedido insertarse en el complejo escenario social del municipio, ligado siempre al sindicalismo petrolero y a la supervivencia de antiguos cacicazgos políticos.

A diferencia de sus antecesores, el morenista entendió el lugar en el que está parado: Madero se cuece aparte. Con eso, a Oseguera le alcanzó para convertirse en uno de los alcaldes mejor evaluados en todo el país.

Además, las relaciones que supo tejer con la cúpula nacional de su partido lo convirtieron en un líder emergente, con suficiente capital político para apostar fuerte durante los próximos meses.

Hay más porteños que serán protagonistas de la vida política de Tamaulipas en los próximos meses.

Rodolfo González Valderrama ha apretado el paso en las últimas semanas y eso le ha permitido mantenerse entre los punteros para conseguir la candidatura de Morena.

El informe legislativo de Erasmo González Robledo le sirvió para atraer los reflectores por varios días.

Hasta Alejandro Rojas Díaz Durán jura que tiene su origen en el sur de Tamaulipas sin que hasta el momento haya podido nombrar siquiera la colonia donde supuestamente ha radicado.

Es probable que ninguno de ellos aparezca en la boleta del próximo año, pero queda claro que ni los panistas pueden darse el lujo de ir a la madre de todas las batallas sin el respaldo de sus tropas del sur; ni los morenistas podrían desdeñar la fortaleza política de la zona, a la que ahora debe sumarse el coto de Altamira.

No son solo 600 mil votos los que puede aportar la zona conurbada, es mucho más que eso.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES